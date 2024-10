Ana Rosa apoya a Isa Pi tras su entrevista en '¡De Viernes!': "Vale ya de hacer sufrir a esta criatura que no ha hecho nada"

La presentadora de 'TardeAR' comenzaba abriendo la noticia mencionando que la situación entre Isa Pi y su madre "no tiene arreglo y, sobre todo, perdón de Dios". Es entonces, cuando Ana Rosa comienza dar su opinión en relación a lo que comentó la hija de la tonadillera en el pasado '¡De Viernes!': "¿Cómo se puede hacer esto con una criatura que ya ha tenido la desgracia de estar en un orfanato? ¿Cómo no se puede cuidar, amar y proteger a una niña que has adoptado? Yo creo que son de las peores cosas que he visto hacer porque, lo que te da seguridad en la vida, es haber sido querido o ser querido de pequeño. Cuando la única persona que tienes, que es tu madre, no te quiere, es un dolor".