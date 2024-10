Laura Cuevas da más detalles sobre la relación que había entre Isa Pi y la Pantoja en Cantora: "Ella nunca la bañaba..."

Laura cuenta a Ana Rosa que ha compartido "toda su infancia y adolescencia" con Isa Pi. "Cuando Dulce no se podía encargar de ella, me quedaba yo y jugaba con ella horas y horas. En la adolescencia también estuve con ella", explica para 'SalseAR'.

"Hubo unos reyes y, en uno de los salones, eso estaba lleno de regalos. Yo me quedé impactada. Ella llega y no sabía qué regalo coger, pero había una casita de muñecas que le encantaba. Ella quería jugar con su madre y la madre no tenía ganas. Yo no sé lo que le entró a esa niña, que cogió la casita y la revoleó entera", cuenta Laura Cuevas en el programa.