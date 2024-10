Jorge Javier y Ana Rosa bromean en su conexión entre platós: "¿Tú me has bloqueado alguna vez?"

Dos amigas se reencuentran en 'El diario de Jorge' después de que una bloqueara a la otra y no volviera a dar señales de vida... Cuando Jorge Javier se despide del programa y saluda a Ana Rosa , los presentadores protagonizan un cómico momento en directo en Telecinco.

Cuando Jorge Javier Vázquez ha conectado en directo con Ana Rosa para despedir 'El diario de Jorge' y dar paso a 'TardeAR', la periodista no ha contenido sus ganas de gastar una broma a su compañero: "¿Tú me has bloqueado alguna vez?".