Peregrina, enfrentada con su hija por la herencia de una casa: "Cogió un cuchillo y me rajó una cazadora..."

Una madre y su hija llevan más de tres años enfrentadas por una casa que habían heredado tras el fallecimiento del padre. El pasado miércoles en 'TardeAR' conocimos una de las dos versiones y hoy hablaremos con Peregrina, la madre de Patricia a ofrecer su historia.

Peregrina comienza contando que se "tuvo que marchar" de la misma casa por la que actualmente están enfrentadas ambos miembros de la familia. "Me echó ella", matiza la madre.

"Me tuve que marchar porque me maltrataba psicológicamente. Ella, un día, cogió un cuchillo y me rajó una cazadora por dentro y por fuera. Después se marcha y me pega en el coche. Era algo que no podía soportar", detalla todas las fechorías que ha hecho Patricia.

Además, Peregrina asegura que fue su hija la que quiso ir a la casa por la que ahora se están peleando: "Mamá, si me haces un apartamento en el bajo, me voy a vivir contigo. Me gasté 8.000 euros en hacérselo y después fue cuando empezó todo".

Peregrina cuenta en directo para 'TardeAR' que ella "nunca ha pedido un alquiler". Sin embargo, sí le ha dicho que la ayudara a "pagar los recibos" porque apenas puede llegar a fin de mes y le es muy dificil "mantener a las cuatro" con la pensión que tiene.

"Tiene dos hijas. Pero a la mayor la echó de casa y tuve que hacerme yo cargo de ella. Está estudiando y yo le estoy pagando todo lo que puedo. Ahora estoy viviendo con el abuelo del novio de mi nieta", cuenta muy dolida Peregrina sobre su situación actual con su familia.