La impresionante conexión de un reportero de 'TardeAR' en Llombai, una de las zonas más afectadas por la DANA

Ana Rosa Quintana señalaba que habían intentado conectar con el reportero en directo en más de una ocasión, pero había resultado totalmente imposible: "Pero nos ha hecho llegar estas imágenes. Porque allí, además, de no tener cobertura, vean ustedes cómo está...".

Además, en el plano se veía a unas chicas sin poder salir de su local y completamente atrapadas por las inundaciones. "No son los únicos. En solo dos horas han caído 200 litros. Es una auténtica barbaridad", aseguraba el periodista de 'TardeAR'. Ya adelantada la conexión, Manu Lajarín se iba hasta una familia que se encontraba atrapada: "Me acaban de pedir que les ayude a sacar a los perros porque no para de entrar agua a sus casas".