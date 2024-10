Fátima, entre lágrimas tras hablar con un amigo en plena DANA: “Se le cayó el techo encima”

“Ayer me llamó mi mejor amigo en videollamada y tuvo que salir corriendo porque en su casa estaban saliendo grietas, y en la videollamada sale como el techo se empieza a descolgar… al poco me volvió a llamar para decirme que se estaba cayendo su casa y tuvo que desalojar como pudo”, contaba Fátima desesperada y entre sollozos.

“Se fue a casa de una amiga, pero no conseguimos contactar con él, todos los familiares estamos intentando contactar con él y buscando, pero no sabemos nada ”, aseguraba muy preocupada la entrevistada.

“Él se llama Rafael Valero, vive en Utiel, tiene 40 años… yo no llegué a ver que salía de su casa, justo se le apagó el teléfono cuando estaba bajando… Me dijo que iba a casa de otra amiga, pero no sabemos si está a salvo o no, y estamos todos muy preocupados”, decía Fátima entre sollozos en ‘TardeAR’.