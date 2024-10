Rosemary Alker explica el motivo por el que se desbordaron los ríos: "Todo sucede en cuestión de segundos"

Precisamente esto es lo que ha procedido a explicar Rosemary en 'TardeAR': lo que ocurre con estas lluvias y por qué se desbordan los ríos. " No es solamente que se desborden los ríos porque llueve mucho. También tiene mucho que ver todo lo que rodea a esos ríos", ha detallado.

"Si ese agua va cayendo de forma cada vez más virulenta, lo que hace es que poco a poco ese río va creciendo, los diques no pueden con ello y tenemos ese desbordamiento. Y no es solamente que se desborden los ríos y afecten a todas las cosechas, si no que esa misma agua puede llegar a diferentes lugares y pueblos que también están alrededor", ha continuado.Y este es el motivo por el que esa crecida de los ríos es tan peligrosa.