El durísimo testimonio de Alicia, vecina de Paiporta: "No encuentro a mi marido"

La peor DANA en lo que llevamos de siglo se ha cebado, sobre todo, con Paiporta (Valencia) . Sus vecinos no pueden más y el día a día de este pueblo valenciano se hace cada vez más difícil. De las más de 210 personas que han fallecido en España, 62 han perdido la vida en Paiporta. La cosa va para largo y la desesperación en la zona es total. 'TardeAR' se ha desplazado hasta Paiporta para hablar con Alicia , vecina del pueblo en cuestión, que todavía no ha encontrado a su marido Fernando. Además, las denuncias por desaparecidos en la DANA de Valencia pendientes de esclarecer ascienden a 350.

Alicia ha enseñado los últimos mensajes que recibió de su marido antes de que la DANA azotase fuertemente sobre Paiporta. Mensajes del estilo "Ya voy a casa" , "Tranquila si tardo"... y cuya fecha de caducidad fue el martes de la semana pasada. Desde entonces, Alicia no sabe absolutamente nada y no puede más con la situación. "Se quedó sin batería. Le envió mensajes también a la empresa...", cuenta Alicia.

Una desaparición un tanto misteriosa, puesto que Fernando llegó a estar en la casa de otra persona, pero desde entonces no ha vuelto a saber nada de él. "Está todo tremendo. La Guardia Civil me ha dicho que mi marido era de otro lugar y no, es de Paiporta. No puedo ir al coche porque está muy lejos y no se puede salir, está todo fatal. La Guardia Civil nos ha dicho que tenemos que esperar", cuenta Alicia en el programa de Telecinco.