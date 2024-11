La desolación de Mayte, tras perder a su hermana y su sobrino por la DANA: "No tenía esperanzas..."

Nada más entrar en la conexión, Mayte, visiblemente destrozada por lo ocurrido, asegura que ya no tenía "esperanzas" por las vidas de sus familiares después de los once días en los que llevaban desaparecidos. Sobre la tardanza en corroborar la identidad de los cuerpos, la familiar cuenta que las pruebas de ADN tenían que enviarse a Madrid. "Eso lleva su tiempo", explica muy afectada.

" Ha sido gracias a los medios de comunicación, a la familia, a amigos... Porque no se había trabajado como se debía hasta que no se pusieron mis sobrinos a difundirlo a todos los sitios. Entonces, fue cuando se empezó el movimiento en el barranco del Poio, porque hasta entonces allí no había nadie", explica Mayte.

Mayte, antes de finalizar la conexión, también cuenta cómo ató los cabos y se dio cuenta de que los cuerpos encontrados en el barranco y anunciados en 'Informativos Telecinco' eran los de sus familiares: "Por los datos que se daban... claro, no dabais nombres, pero yo sabía que se hablaba de mi hermana y de mi sobrino. En principio, me contaban que no se podía porque no había nada oficial".