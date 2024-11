Detenida por recuperar su propia casa tras la DANA ante la huida de los okupas por la riada

Pasados dos días, los okupas volvieron y golpearon la puerta pidiendo entrar: "A los 15 minutos otra vez, con golpes más fuertes. De repente se ve que estaba la Guardia Civil y abrieron la puerta diciéndonos que estuviéramos quietas. No nos dejaron abrir la boca en ningún momento. Nos obligaron a salir de malas formas. Salimos, se dirige a la okupa y le hace unas preguntas. Cuando la okupa le dice que es okupa la mete dentro de la casa y a mí me dice que me va a detener ".

Tras escuchar la versión de Eva, 'TardeAR' ha conseguido hablar con los okupas en directo: "Me están llamando okupa, pero yo no soy ninguna okupa. Yo le alquilé el piso a un chico al que no conozco", ha comenzado. "Yo pagaba 350 euros de alquiler, no tengo ningún papel que lo demuestre, todo se daba en mano".