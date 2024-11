Exclusiva | Marisa Martín Blázquez asegura que Isabel Pantoja se habría planteado mandar un mensaje a Isa

Parte de la familia de Isa Pantoja ha reaccionado a la noticia de su embarazo. No obstante, existe el misterio de qué opinara su madre sobre este segundo embarazo.

Leticia Requejo , colaboradora de 'TardeAR', ha intervenido en directo desde plató precisamente para contar en exclusiva cómo habría sido la reacción de Isabel al enterarse de la noticia. "Ayer a última hora del día Isabel Pantoja se encuentra en Madrid acompañada de tres personas más. En este momento están cuatro personas, entre ellas, cómo no, Agustín Pantoja ", ha comenzado.

"Agustín se entera y se encarga de comunicar esta noticia, pero no como si fuera un embarazo normal, como una noticia más. Agustín comunica esta noticia a esas tres personas, incluida Isabel. Una vez que Isabel conoce esta noticia, me confirman que no hay un ápice de sentimiento, ni de reacción, ni de alegría, ni de felicidad", ha comentado sobre la reacción de la tonadillera al descubrir que va a ser abuela de nuevo.