El hombre que envolvió su coche en plástico para protegerlo de la DANA: "La idea es que no vuelva a entrar agua"

'TardeAR' ha conectado en directo con el hombre que ha decidido cubrir su coche con capas de plástico

Además, también lo ha atado a un farola para evitar que sea arrastrado por una riada

Un vecino de La Alcudia envolvió su coche en plástico y lo ató a una farola para protegerlo de la DANA

El miedo a que se repitan las terribles imágenes de Valencia han hecho que, ante las nuevas alertas, haya personas que hayan decidido tomar precauciones. Tirando de inventiva, Osmani ha decidido proteger su coche envolviéndolo en plástico y atándolo a una farola para evitar que sea arrastrado por una riada.

'TardeAR' se ha desplazado hasta La Alcudia para comprobar cómo los vecinos se las están ingeniando para proteger sus casas y sus vehículos y ha hablado con Osmani, que ha cubierto por completo su coche en capas y capas de plástico y lo ha amarrado con numerosas cuerdas elásticas.

"El problema que hubo en la primera inundación es que se me llenó bastante de agua. Llegó poco más de la mitad, por arriba de los asientos. Ahora dieron alarma nuevamente y he pensado que tenía que protegerlo de alguna forma porque he pasado siete días sacándole el agua y secándolo", comenzaba Osmani.

"Lo he envuelto con plástico y una lona que tenía ahí. Lo he amarrado para que el aire no lo lleve y que no le entre el agua. Y unas bases que le puse también para levantarlo un poco. Lo he agarrado a una farola", explicaba.