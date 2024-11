La admiración de Ana Rosa ante la mujer que rescató a un bebé en la DANA: "Hay que tener la cabeza fría para ingeniar la salvación"

TardeAR ha entrevistado en directo a Azahara, la mujer que consiguió salvar la vida de una bebé de tan solo un mes el pasado 29 de octubre. Nos ha contado cómo ocurrió ese agónico rescate. Asegura que fueron horas de máxima tensión porque no sabían qué les iba a deparar el destino y el agua no paraba de subir. Además, se le añade ese instinto de supervivencia que hizo posible que tanto la bebé como su madre, su abuela y la propia salvadora, ingeniaran un plan para que no les llevase la corriente.