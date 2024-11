El angustioso testimonio de un sargento durante la DANA: "Me agarré al quitamiedos y dije: 'hasta aquí hemos llegado'"

El sargento vivió momentos críticos cuando su coche fue arrastrado por la corriente cerca del cuartel de Paiporta. "Tuve que salir por la ventanilla y, al caer, una madera grande me impactó en la rodilla", relata. Atrapado y aferrado a un quitamiedos, pensó que no sobreviviría. "Me agarré al quitamiedos y dije: hasta aquí hemos llegado", confiesa. Fue entonces cuando su compañero, el cabo Rivas, lo rescató lanzándole una cuerda desde el cuartel, logrando ponerlo a salvo.