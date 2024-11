La actriz se sincera en directo en 'TardeAR' sobre cómo se siente

Elisa acabó en urgencias al verse sobrepasada tras la respuesta de Errejón a su denuncia por presunta agresión sexual

Elisa Mouliaá, tras archivarse temporalmente su causa contra Íñigo Errejón: "Es todo terrible"

Tras su paso por el hospital por sufrir un ataque de ansiedad por la acusación de denuncia falsa por parte de Íñigo Errejón, Elisa Mouliaá, quien denunció al exdiputado y exportavoz de 'Sumar' por agresión sexual, ha hablado en exclusiva con 'TardeAR' sobre cómo se siente.

"Estuve en urgencias porque estaba mareadísima. No me encontraba nada bien. No soy de somatizar, soy tranquila, llevo una vida tranquila... pero creo que todo esto me ha venido muy grande. No me esperaba una reacción tan agresiva por su parte. Me pilló por sorpresa y no lo pude encajar, así que acabé en el hospital por un tremendo mareo", ha confesado Elisa Mouliaá en primer lugar. La actriz había terminado en el hospital tras la respuesta de Errejón a su denuncia alegando que es "falsa". En 'TardeAR', Elisa explicaba que no esperaba esa reacción.

Pero no solo la respuesta de Errejón habría sido lo que habría llevado al límite a Elisa Mouliaá, sino también todo lo que ha vivido desde que reveló públicamente la presunta agresión sexual del exdiputado. "Son muchas cosas. Se ha juntado que esto me salió de dentro como un impulso genuino para intentar ayudar y proteger a las mujeres que pudieran venir después, sin pensar realmente las consecuencias y me ha venido todo de golpe. Entre eso y los 'haters' que me han cerrado mi negocio digital... He perdido dinero. Y aunque he recibido mucho apoyo tampoco he tenido nunca este linchamiento mediático", ha expuesto.

Esta persona tiene que ser diagnosticada de un trastorno mental porque era repetitivo

A pesar de que existían varias denunciantes, Elisa Mouliaá ha sido la única mujer que ha llegado a dar el paso en comisaría contra Íñigo Errejón. "No es decepción pero sí frustración por un sistema complicado que no ayuda a las mujeres", confiesa la actriz. Para Elisa, parte de ello tiene que ver "con la identidad, ya que muchas no quieren que su entorno se entere", pero asegura que los testimonios son reales y se muestra contundente ante el político: "Esta persona tiene que ser diagnosticada de un trastorno mental porque era repetitivo. No se hace oficial porque hay muchos impedimentos como es el dinero o la identidad. Es poner en riesgo todo. Me he estado sintiendo frustrada y sola y esta semana se me ha ocurrido montar una ONG para recaudar fondos y dar sostén económico a las mujeres que decidan dar el paso".