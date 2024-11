El tierno encuentro que organiza Armando con Ana, que se ven por primera vez tras la DANA: "Me ha dado una lección de superación"

Ana Rosa conecta en directo hasta el municipio de Aldaya con Manu Lajarín para mostrar a Armando, muy emocionado y con un ramo en las manos . "Yo, con que no se resista ella, me conformo", explica el hombre de la pareja.

Armando cuenta también al programa cómo se quedó prendada de Ana: "Antes de la DANA, me enamoró lo que es lo visual. Pero luego, me ha enseñado, me ha ayudado... Siempre me ha pedido las gracias, pero yo se las doy a ella porque me ha dado una lección de superación... y luego sacar dos horas solo para hablar conmigo... en el peor momento... Es lo mejor que me ha enseñado".