Exclusiva| Diego Gómez, ex de Isabel Pantoja, demoledor contra la cantante: "Para ella el dinero es prioritario y fundamental para ella"

Tras varios años sin conceder una entrevista, Diego Gómez ha roto su silencio en la revista con unas palabras que no deja a Isabel Pantoja en buen lugar. "Isabel no suelta una mano sin la posibilidad de tener otra", "Tengo serias dudas de que Isabel iniciase una relación con Julián Muñoz si este no hubiera sido alcalde de Marbella", "Para Isabel el dinero es prioritario y fundamental", son algunas de los titulares de Diego Gómez en la revista, que se podrán conocer completos a partir de mañana en los quioscos.