Exclusiva | Leticia Requejo revela que Isabel Pantoja está mal: "Vive en una jaula de cristal. No quiere salir de su habitación ni ver a nadie"

Un problema más para Isabel Pantoja. Las exclusivas sobre Isabel Pantoja no han parado de sucederse durante el programa de este martes de 'TardeAR' y Leticia Requejo ha soltado una auténtica bomba sobre la tonadillera. Y es que hace unas semanas ya informaba la colaboradora sobre que en la finca, la cantante tenía un matrimonio trabajando que decidió dejar de trabajar para la tonadillera por malas condiciones.

Ahora, una de las prioridades de Isabel Pantoja y de Agustín (su hermano) es encontrar a gente de confianza para trabajar en este casoplón: "Llevan tres semanas y no están encontrando a nadie. Son varios los candidatos que han accedido a hacer las entrevistas y cuando han sabido para quién se trabaja, han declinado la oferta".

La preocupación es tanta por parte de Isabel Pantoja y Agustín que "han ofrecido este trabajo a varias de sus fans. Pero tampoco las fans de Isabel Pantoja quieren trabajar con Isabel en su casa". Esto último no lo entendía Luis Pliego: "No sé cómo todavía tiene ánimo de invitar a los fans". Pero la exclusiva de Leticia Requejo no acababa aquí.