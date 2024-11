Raquel, madre de uno de los muchos niños acosados por su directora del colegio: "Ha tenido secuelas durante 10 años..."

Hace unos escasos días, en 'TardeAR' se conoció el caso de un libro escolar de un pequeño en el que aparecían dibujos explícitos y en el que se descubrió que su directora le estaba haciendo la vida imposible. Pues bien, son varias las madres las que están comentando que este caso no es el único que hay, sino que ha habido varios niños y niñas atormentados por la docente durante muchos años .

"Mi hijo tenía diez u once años. Estuvo dos cursos con ella ", comenzaba contando la madre. Además, Raquel asegura que la historia que se ha presentado días antes en el programa, es muy similar al que sufrió su hijo hace ya 17 años.

"El otro día escuchaba a la mamá que salió y, según la iba escuchando, me iba recordando a esta mujer. Es la misma línea. Entonces, me paré ante el televisor para escucharlo bien. Ya, cuando sacó el dibujo que le habían hecho a su hijo... Ya lo vi. Por eso me puse en contacto con vosotros", relata Raquel.