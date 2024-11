Alberto cuenta cómo su amigo le robó 15 millones de euros que le habían tocado: "Tengo vídeos donde se ve a él cogiendo cupones"

A ' Alberto ' (nombre anónimo porque no ha querido revelar su identidad) llegó a tocarle la lotería hasta en dos ocasiones. En un boleto, consiguió un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 al contado . En otro sorteo ganó nada más ni nada menos que 15 millones de euros . Lo sorprendente no es la cantidad, sino la historia. Alberto no ha conseguido ver ni un euro de los sorteos porque un supuesto amigo suyo le ha robado los boletos. ¿De quién se trata? ¿Qué hay detrás de este lío?

En 'TardeAR' hemos hablado con el examigo de Alberto para comprobar si es él quien le robó la cantidad millonaria. Asegura que no tiene nada que ver con el premio porque, entre otras cosas, tiene "deudas con Hacienda" y con el "pago de un alquiler". "¿Por qué no quiere que yo hable? Porque yo sé los secretos de él y no me quiso pagar mi trabajo, yo le limpiaba sus apartamentos", ha lanzado manteniendo también el anonimato.