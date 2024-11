El cariñoso mensaje de Ana Rosa a Belén Rodríguez, a la que le han detectado un tumor en la garganta: "Es como una hermana, ¡a por ello!"

Jorge Borrajo , director de la revista 'Semana', ha contado en directo para 'TardeAR' más detalles acerca del tumor que le han detectado a la presentadora: "Es una de esas noticias que no gustan dar y estamos hablando de una compañera. Nos ha concedido una entrevista para decirnos que tiene que dejar la televisión porque le han encontrado un tumor en la garganta. Un tumor maligno".

"Lo primero que quiero hacer es agradecerla públicamente lo valiente que es . Se ha abierto el corazón con nosotros. Incluso me tiembla a veces la voz al hablar porque creo que mañana, cualquiera que tenga un mínimo de empatía en cuanto lea la entrevista, la va a sentir", detalla el director de la revista 'Semana'.

Borrajo detalla en el programa que a Belén Rodríguez le detectaron el cáncer tan solo tres días antes de dar la entrevista con 'Semana' y cuenta cómo se enteró: "Ella llevaba arrastrando unos dolores de garganta y oído desde el verano . Va al médico obligada porque ella no quiere ir. En una simple exploración con dos médicos le dicen que es un cáncer maligno y que tiene que hacerse pruebas".

Ana Rosa, tras enterarse de la noticia, le envía un importante mensaje de apoyo: "Yo creo que ahora hay que hacer la biopsia, las resonancias... Los cánceres tienen nombres y apellidos. Lo importante es que esté localizado, que no se haya extendido... Hay muchas variantes. Hay que pensar siempre en positivo. Para nosotros, Belén es como una hermana más. Ha estado con nosotros toda la vida en muchas cadenas. Yo estoy segura de que, ante el cáncer, no hay que tener tanto miedo a la palabra. Hay que ir al médico, hacer lo que te dicen, hay que tener un pensamiento positivo... No todos los cánceres son iguales. Hay que esperar a tener todas las certezas. Y después, Belén. A por ello".