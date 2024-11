Mari Carmen, una anciana de 90 años que ha perdido joyas y 2700 euros en efectivo tras haber sido asaltada por dos hombres: "Me dijeron que si podía ayudarles"

Mari Carmen , una mujer de 90 años, estaba haciendo sus recados por Alcalá de Guadaira (Sevilla) cuando dos hombres la interceptaron por la calle . Estos iban en coche. La pararon y uno de ellos le comentó que su colega se encontraba mal porque se había peleado. " No paraba de llorar ", nos cuenta la anciana.

Los tres llegaron a su casa, entraron dentro y desde que pisa la entrada la mujer no recuerda nada. En 'TardeAR' la hemos entrevistado y nos ha contado, visiblemente nerviosa, que le han robado. "Me quitaron la cartilla, un collar, unos zarcillos de oro con las perlas blancas, una cadena, la alianza de matrimonio...", resume afectada. Todavía no encuentra una explicación a lo que vivió, aunque la sospecha principal está en que los chavales le habrían suministrado a Mari Carmen alguna sustancia con sumisión química.