Este telespectador le llama además "hipócrita" por ello, algo que Risto Mejide no dudaba en contestar, mostrando una gran autocrítica al respecto. "No se llama hipocresía Burbuja. Jamás pensé que diría esto....", bromeaba el presentador, debido al extraño alias que tenía este telespectador en redes. "Burbuja, no se llama hipocresía. Se llama madurar. Es una pregunta que hoy, no haría", aseguraba Risto Mejide, tajante y contundente. Tras estas palabras, el presentador recibía un fuerte aplauso del público.