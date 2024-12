El tenso enfrentamiento entre dos vecinas en un barrio de Avilés: "¡Con mi hija que no se meta!"

La 'vecina poseída' de un barrio de Avilés no para de atormentar a los residentes de la zona

La 'vecina poseída' cierra la ventana con fuerza y una de las cámaras de seguridad que tiene instaladas sale disparada hacia el reportero

Los vecinos de un barrio de Avilés están hartos de una de las residentes de la zona. En numerosas ocasiones, insulta, agrede e incrimina al resto de vecinos e incluso ha logrado amargar la vida de muchos de ellos. De hecho, piensan que está poseída por el mismísimo Diablo. 'TardeAR' se ha desplazado al municipio para hablar con Arantxa y Patricia, dos de las personas atormentadas por la 'vecina poseída'.

Nada más empezar la conexión con el reportero, se desplaza hasta la ventana de la casa en la que vive la 'vecina poseída' para intentar hablar con ella y aportar su versión de los hechos. Sin embargo, lejos de salir a contar lo que ha ocurrido, la vecina cierra la ventana de forma muy agresiva y una de las cámaras de seguridad que tiene instaladas sale disparada hacia el reportero, que se encontraba al otro lado.

Alejandro, en cuanto ve que la vecina no va a cooperar, se dirige a Andrea, la hija de la 'vecina poseída', que estaba haciendo ruido con su motocicleta. Al igual que la madre, Andrea también se niega a hablar. Por lo tanto, el reportero se lleva a Arantxa y Patricia a otro lugar para poder comentar el problema tranquilamente.

"Yo salía de mi casa. Vivo al lado de la farmacia. La señora estaba en la puerta de la farmacia y, en cuanto me vio salir del portal, me empezó a insultar. Empezó a grabarme con el teléfono, yo le tapé el objetivo con el papel y ella me dio con el teléfono con la nariz. Llamé a la policía, me agarró por la bata del pijama y me lanzó contra una valla metálica", comienza contando Arantxa uno de los muchos encontronazos que ha tenido con la vecina.

Mientras hablaba Arantxa, Andrea se dirige a la zona de la entrevista para intentar boicotear el directo de nuevo. Alejandro se acerca una vez más para intentar hablar con ella, pero no consigue que aporte su versión. "Me da igual. El lugar de la televisión no me importa, lo que me importa es el de los juzgados. Las sentencias están escritas", cuenta muy molesta la hija de la 'vecina poseída'.