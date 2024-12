En primer lugar, Carmen le contaba a Jorge Javier Vázquez cómo ocurrió el incendio en su casa: el presentador se quedaba en shock. A punto estuvo esta madre de perder a sus tres hijos, pero el destino no quería que eso ocurriera. El incendio fue provocado porque un patinete eléctrico se encontraba cargando en una de las habitaciones del patio exterior de su casa.

María del Pilar ayudó a Carmen y su marido dándoles material para su nueva casa de alquiler. Y más cosas. Carmen recordaba ante el presentador que un día, una hija suya quería un juguete y María del Pilar no dudó un instante en comprárselo. Detalles que marcan la diferencia. Es precisamente todo esto y más lo que quiere agradecerle Carmen a María del Pilar de manera pública, y con Jorge Javier como maestro de ceremonias.

"María, quiero darte las gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Y por todo el mundo a quien ayudas. Eres una persona que eres amor, corazón y entrega a los demás. Que sepas que te apreciamos mucho y te lo agradecemos en el alma", señalaba Carmen, provocando el aplauso del público. María del Pilar confesaba haberse quedado "anonadada": "Ha valido la pena porque lo ha pasado muy mal", decía sobre Carmen. "Lo mío no es nada... lo que menos me imaginaría es que estuviera aquí", añadía.