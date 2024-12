María Casado se ha despedido de su último informativo de 2024 emocionada por el regalo que le han hecho sus compañeros de redacción. Antes de dar la bienvenida a 2025 y seguir presentando junto a David Cantero la Edición Fin de Semana de Informativos Telecinco, la presentadora ha recibido un pequeño regalo por parte de sus compañeros. Emocionada, María Casado no dudaba en compartir con la audiencia este gesto.

"Estoy como loca con el regalito que me han hecho mis compañeros del informativo, seguro que los habrán visto", comenzaba explicando María Casado mientras enseñaba su móvil y el Sonny Angel pegado a su funda.

Aprovechando que se había visto su fondo de pantalla, la periodista mandaba un abrazo al presentador de 'Informativos Telecinco': "¡Ah, por cierto... le mando un besito a David que no está aquí hoy, pero le llevo aquí siempre!".

Tras mandarle este saludo a Cantero, María Casado continuaba explicando a los espectadores qué era el regalo que había recibido por parte de sus compañeros: "Son estos muñequitos que se asoman al teléfono móvil, aunque lo que más me gusta no es esto es el culillo que se le ve aquí y que se han popularizado en todo el mundo. Se llaman Sonny Angel, no faltan en las cartas de los Reyes Magos de los niños. Su lema es 'puede traerte felicidad' así que nosotros todo lo que sea felicidad y alegría... para adelante". Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.