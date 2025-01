El tenso enfrentamiento entre dos amigos en directo: “No estoy acostumbrada a que tengas novio”

Alba se reconoce como una persona cariñosa, fuerte, leal y le encanta ser la favorita en todas sus relaciones sociales. La invitada visitaba ‘El diario de Jorge’ porque tenía una sorpresa , pero no sabía quién estaba detrás y si la sorpresa era buena o no tan buena.

Pronto, Alba descubrió que su mejor amigo Alfonso era quién estaba detrás de la ‘sorpresa’, pero no venía para hablar bien de ella precisamente. “Quiero que me intentéis arreglar mi relación con mi amiga. Es una persona que de forma inconsciente maneja mucho mi vida y no lo soporto”, decía en Alfonso en el vídeo que envió al programa.