“Vengo aquí porque tengo una sobrina que es más perra que Lassie y vengo a decirle que se ponga a trabajar ya. Y que cuando vienen los fines de semana no se tirase en la cama como un galápago y dejase el cuarto como una leonera… y es que no se mueve, ni hace las camas, ni pone lavadoras… ”, le comentaba Asunta a Jorge Javier mientras la sobrina atendía desde una de las salitas del programa.

Tía y sobrina se reencontraban en plató y, pese a las risas, saltaban chispas. “Has exagerado mucho, ¿eh? Me quedo sin palabras, porque no es verdad lo que has contado…”, le decía Lorena nada más sentarse en el sofá.