'Caiga quien caiga' ha estado en los 'Premios as del deporte' , donde Irene Junquera ha hablado con figuras tan importantes en esto como el seleccionador de España, Luis de la Fuente, el campeón del mundo de MotoGP, Jorge Martín, el piragüista Diego Domínguez o la ciclista Paula Ostiz, entre otros muchos.

Nuestra reportera podía hablar con el piloto de motociclismo Jorge Martín, al que le preguntaba si es conciente del estreno de nuestro programa: "Caiga quien caiga' todavía somos los únicos que no nos hemos peleado por ti ". "Está bien, ya veis que cada uno tiene su momento , no hay que pelearse", respondía este a nuestra reportera.

La que también podía tener una conversación con Luis de la Fuente. Al que no podía no preguntar por si somos favoritos para el mundial, algo que el seleccionador prefería no responder: "Hay que ir paso a paso, primero tenemos la Nations League, es una competición muy motivante y luego ya hablaremos del Mundial"