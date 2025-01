"Cara tenemos que echarle para colarnos en ciertos sitios. A mí me han echado broncas. Hay un repor que hice hace meses cuando estábamos empezando a calentar motores, yo me colé en un sitio. Me pasé un poco y me echaron la bronca". Además, Paula nos habla del significado de las míticas gafas de sol que fueron un triunfo cuando consiguieron dárselas al rey Juan Carlos en su momento: "Ahora queremos que nos las devuelva".