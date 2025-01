'Next Level Chef' es toda una montaña rusa de emociones . Las pruebas llevan los nervios de los concursantes al límite. Tanto, que algunos de ellos no consiguen controlar sus impulsos y terminan exteriorizando todo tal cual lo sienten. Es lo que les ha pasado precisamente a Alberto y Bruno, que han protagonizado un tenso enfrentamiento por un ingrediente de la plataforma.

Tras romper un vaso y hasta con un mordisco de por medio, Bruno conseguía hacerse con ella y, aunque se disculpaba con Alberto, a este no le valía: "Ni lo siento, ni poll**. Yo no te vuelvo a hablar". A lo que Bruno no dudaba en responder: "Bueno, tú tenías huevos y otras cosas que yo no tengo".