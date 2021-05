Danna Paola alucina con el inglés de Mónika: "¿Pero qué está diciendo?"

Mónika Moreno trabaja como cantante en una orquesta y desde los 16 años lleva dedicada a la música. La segunda componente de la categoría ‘Vivo por ella’ ha versionado de una forma muy especial la canción que lanzó a la fama a Britney Spears, ‘Ups, I did it again’ .

Isabel Pantoja ha quedado encantada con su actuación, no así Danna Paola que se ha mostrado muy sincera con esta joven de Jaén: “No solo no te ha entendido Isabel Pantoja, yo tampoco te he entendido porque eso no era inglés”.