Encarni Salazar versiona a Camarón y provoca una disputa entre Isabel Pantoja y una persona del público: "Entiendo más que tú"

Isabel Pantoja ha quedado fascinada con su actuación porque se confiesa fiel amante del flamenco y del cante jondo, algo con lo que no estaba de acuerdo una de las personas de ‘Los 50’: “Yo no soy flamenca, pero he ido a conciertos y el agarre de la garganta me hace vibrar y me pone los pelos de gallina, pero tú no, no eres como Chiquetete o Camarón”.