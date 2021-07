Joana Jiménez es “arte puro” con su ‘Punto de partida’ de Rocío Jurado

Joana Jiménez es la representante de la copla en ‘Top star’, fue la ganadora de la cuarta gala llevándose los 25.000 euros de la puja de Risto. Como ya dijo Isabel Pantoja, Joana tiene un “arte que no se puede aguantar”.

“Esta final se la quiero dedicar a esa familia no de sangre que me apoya”, ha dicho la artista, se refiere a su familia de artistas. Falete le ha querido dedicar unas palabras a través de un vídeo deseándole todo lo mejor y mucha suerte en el talent. Además recordemos que ella es profeta en su tierra después de ganar ‘Se llama copla’, el talent de Canal Sur.

Joana antes de actuar ha dicho que no solo es copla, dando a entender que iba a interpretar otro género, pero se ha subido al escenario con todo un temazo coplero de Rocío Jurado. ‘Punto de partida’. “Tenemos un problema contigo”, le ha dicho Risto en su valoración, “tú has prometido en ese vídeo que no eras solo copla. Y eso es generar un expectativa que luego uno quiere ver cumplir”, ha añadido. Eso sí lo ha hecho muy bien, “eso es innegable”, ha asegurado el mentor.