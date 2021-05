Risto paga por Joana Jiménez 25.000 euros y deja fuera de la puja a Isabel Pantoja: "¡Qué malo eres!"

La segunda componente de la categoría “We are the champions” no es otra que la gran Joana Jiménez, la ganadora de la primera edición de ‘Se llama copla’, de Canal Sur. Esta sevillana es tremendamente conocida en Andalucía tras convertirse en vencedora del talent, pero ahora quiere hacerse conocida en toda España y viene decidida: “Mi voz vale unos cuantos de millones”.