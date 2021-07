Risto no puede mantener la compostura con Andrea Paracuto: “Jamás he visto una actuación como esta"

Andrea Paracuto es la única artista de Danna Paola en la final de ‘Top star’, “pero a ella no le hace falta nadie más porque he demostrado que tengo suficiente voz y talento”, ha explicado. La mentora lo tenía claro el día que apostó por ella, “hacen más voces como tú”, le dijo tras convertirse en la ganadora de la cuarta edición del talent y llevarse los 25.000 euros de Danna.

“Me ha costado mantener la compostura, como dice mi compañera se me han puesto los pelos chino (la piel chinita o de punta). Jamás he visto una actuación como esta”, ha sentenciado Risto. Cuando le ha escuchado Andrea, ha alucinado con sus palabras. Danna sabía que no iba a defraudar porque la artista no iba a defraudarse, es una pedazo de artista, ha subrayado la mentora.