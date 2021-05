El pequeño tonteo de Danna y Jxta Martín: "Llámame"

Tiene "ángel"

Los tres mentores han pulsado su botón para apostar por él con 3.000 euros cada uno. A Risto le ha gustado mucho Jxta tanto que le ha visto algo muy especial y que poca gente tiene, "ángel", le ha dicho. A Jxta le ha dado hasta un poco de vergüenza, "no me digas esto que me pongo rojo", le ha contestado.