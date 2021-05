María Jesús tenía una cuenta pendiente con Risto tras 'Factor X': "Me arrepiento de lo que hice contigo"

La segunda categoría de la noche no es otra que la que se titula “A mi manera”. Se trata de tres artistas que destacan por su singularidad y por llevar a su terreno siempre cualquier género o canción. Los tres huyen de las etiquetas y encarnan perfectamente la letra de la canción que da nombre a esta categoría.

Sin embargo, el momento más emocionante ha sido cuando, después de su actuación, Risto Mejide ha reconocido que se equivocó con ella en ‘Factor X’: “Risto me dijo que era su favorita y que me iba a llevar a lo más alto y luego de repente un día me echó, pero yo sé que él se arrepiente de haberlo hecho”.