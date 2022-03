Margarita Robles, sobre la guerra de Ucrania: "El Gobierno español hará otro envío de armas en los próximos días"

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha estado en directo para 'Ucrania: esto no se podrá olvidar' para hablar junto a Ana Terradillos de las informaciones sobre la posición de España en la guerra que están sufriendo en Ucrania desde que comenzase la invasión de Rusia.

Aunque no ha querido dar fechas concretas asegura que quieren que "sientan que España está con ellos". También ha confirmado sobre el armamento que ya ha sido enviado está en manos de la resistencia Ucraniana: "Sí, están ya en sus manos para que puedan ejercer su derecho a la legítima defensa". Y se compromete a que España "no desplegara tropas en Ucrania" porque no forman parte de la OTAN: "Es incumplimiento de la legalidad vigente, España es un aliado serio y comprometido".