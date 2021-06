Dembélé jugará la Eurocopa sin negociar su futuro en el Barça: "Ya veremos. No tengo prisa"

El extremo así lo comentó en una entrevista que dio a L'Equipe. Su contrato expira en 2022 y en Can Barça quiere que renueve este verano para que el año que viene no tenga opciones de irse gratis. “No sé, ya veremos. Nos reuniremos con la dirección del Barça. Aún tengo tiempo, no tengo prisa, ellos tampoco, veremos qué pasa. Primero, estoy totalmente concentrado en la Eurocopa, luego me iré de vacaciones. Ha sido una temporada larga“.