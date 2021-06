Deschamps tranquiliza a los franceses sobre la retirada de Benzema del amistoso: "No es nada dramático"

Guerra en la Selección francesa con las declaraciones de Giroud

El que sustituyó a Benzema sobre el terreno de juego no terminó muy contento y sus declaraciones han levantado ampollas en Francia. Señala que se siente desplazado y que sus compañeros no le tienen en cuenta a la hora de pasarle el balón.

“Dicen que soy discreto, pero es porque a veces pido los balones y no me llegan. Después, intento hacer todas las llamadas posibles a mis compañeros, e intentar aportar soluciones en el área. Con dos buenas asistencias de Ben Yedder y Pavard, pude terminar bien el partido, pero podríamos haber marcado más goles si hubiéramos sido más eficientes. Estoy muy feliz de poder haber ayudado al equipo, no estoy amargado”, agregó Giroud en rueda de prensa.

Desde los medios franceses apuntan a que estas declaraciones están dirigidas a Mbappé. El seleccionador ha salido al paso de ellas y no le ha dado importancia. “Si los balones llegaran siempre a los que piden la pelota… Es siempre lo mismo. Puede que sea verdad lo que dice Giroud. En algunas situaciones, es el pase el que no llega. No debemos estigmatizar a Kylian ni a nadie. Olivier no tiene el mismo perfil que Mbappé. Tiene una posición pivotante más axial, y en la primera parte con Benzema los 3 podían cambiar de posición e intercambiar zonas. Depende de los jugadores elegir”