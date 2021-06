Francia presenta su candidatura a ganar la Eurocopa y vence cómodamente a la Gales de Bale (3-0)

Aun no había pitado el árbitro el inicio del partido y las cámaras ya buscaban a Benzema. El delantero del Real Madrid se abrazaba junto a sus compañeros para escuchar la Marsellesa más de seis años después. El partido empezó, como no podía ser de otra forma, con dominio del combinado galo. Gales casi no tocaba la pelota y Gareth Bale no podía aparecer, y es que sus compañeros no le hacían llegar balones.