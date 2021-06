"Siempre come lo mismo. Brócoli, pollo y arroz. Con litros de agua, sin Coca-Cola, claro", afirma Daouda Peeters, compañero de Cristiano en la Juventus, en una entrevista para HLN. "Cristiano quiere ganar siempre y en todas partes. Y a pesar de que no me conocía muy bien en ese momento, todavía trató de sacar el máximo provecho de mí. Es alguien que hace crecer a los jugadores jóvenes. Realmente te involucra", comenta sobre el exjugador del Real Madrid.