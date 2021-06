Morten Boesen, médico de Dinamarca: "Eriksen estuvo muerto"

"Christian estuvo muerto en algún momento"

No quiso entrar en muchos detalles, pero sí relato cómo se produjo la asistencia a Eriksen. "No puedo decir con exactitud qué le paso. Estoy en constante diálogo con Christian, la familia y los médicos. Aún no hay aclaraciones. ¿Qué significa que el jugador está estable? Que está despierto, responde de forma relevante y el corazón late. No tenemos explicación a lo que sucedió. No lo vi directamente. He visto lo mismo que ustedes, así que no hay explicación".