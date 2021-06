Previa Croacia - Escocia: la selección de Luka Modric se la juega para clasificarse como mejor tercera

Croacia tiene que encontrar su mejor nivel para clasificarse

Croacia consiguió marcar por fin en la fase de grupos en su empate a uno con la República Checa, pero sigue siendo tercera de grupo con un punto, por delante de Escocia gracias a la diferencia de goles. Parece que la selección que brilló en el Mundial de Rusia no encuentra en este torneo su mejor nivel. Aun así, tiene una última oportunidad para alcanzar la fase de eliminatorias. pero no será fácil ya que nunca ha ganado a Escocia, y lo visto en sus dos partidos anteriores no invita al optimismo. Zlatko Dalić puede introducir algunos cambios, como el centrocampista del Dínamo de Zagreb Luka Ivanušec en la derecha.