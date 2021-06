Previa Portugal - Alemania: Cristiano Ronaldo quiere seguir logrando récords en la Eurocopa

Portugal sigue la estela de Cristiano Ronaldo

Alemania está obligada a ganar para sobrevivir al 'grupo de la muerte'

No sabíamos qué selección importante sería la primera en quedarse atrás en el 'grupo de la muerte', el grupo F de esta Eurocopa 2020. Al final fue Alemania, tras caer derrotada ante una intratable selección francesa. Pero eso no quiere decir que los alemanes hayan dicho su última palabra. Los de Joachim Low tuvieron sus opciones frente a Francia en el primer partido (aunque no muy claras) y sólo recibieron un gol legal, y este fue en propia puerta de Hummels.



Alemania necesita ganar y para ello tendrá que morder a los portugueses. Pero no de manera literal, como hizo Rudiger con Pogba. El defensa alemán lamentó su acción "desafortunada" de dar un mordisco en la espalda a Paul Pogba durante un momento del partido. "Sin duda alguna, no debo ir con la boca así a la espalda de nadie, me parece desafortunado. Paul y yo hablamos muy amistosamente tras el pitido final y él confirmó en la conversación conmigo y luego también en la entrevista que de todos modos no se trataba de un mordisco, como algunos pensaron al principio", apuntó Rüdiger esta semana.