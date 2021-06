Unai Simón sobre el puesto de portero en España: “Luis Enrique nos pide mucho más que parar, soy el primer jugador ofensivo”

En cuanto a su papel bajo palos en la Selección ha admitido que es diferente a su club, el Athletic Club de Bilbao además ha añadido que “Luis Enrique nos pide mucho más que parar, hay que estar intenso los noventa minutos”. Sobre la polémica de la falta de gol de la selección “yo no creo que no finalicemos jugadas, creo que generamos muchas jugadas y ocasiones, lo que pasa que no tenemos suerte de cara al gol, pero si la tenemos pasa como con Eslovaquia que entran las que tenemos y al final metemos cinco” ha comentado Unai Simón.