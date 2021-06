Pedri no quiere "excusa"

El delantero canario aseguró que "no es excusa" el estado del césped . "No hemos empatado por él, pero no estaba en las mejores condiciones. Espero que para el siguiente partido esté mejor y podamos hacer nuestro juego más tranquilos", dijo. "Fue un partido que dominamos de principio a fin. Hicimos un gran partido y tuvimos muchísimas oportunidades. Si seguimos así, el gol entrará y todo irá mucho mejor", afirmó.

"Los jugadores se me han quejado en el vestuario", dijo Luis Enrique. "El césped no me ha convencido para nada. Cuando ves que a tus jugadores de más calidad les cuesta controlar el balón, te das cuenta de lo que pasa. Para ganar a un equipo como Suecia necesitas circular el balón rápido, no perder ese segundo en el control para que no lleguen a las basculaciones... Me han dicho que está así por culpa de las altas temperaturas, pero también me han dicho que de cara al sábado estará mejor", concluyó.