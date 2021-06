El seleccionador español Luis Enrique Martínez se mostró crítico con el estado del césped del estadio de La Cartuja, del que dijo que no había ayudado a sus jugadores. "El campo no ha ayudado, los jugadores tenían complicaciones para el control. ¿No lo habéis visto? No es una disculpa es una realidad. Los jugadores se han quejado", subrayó el seleccionador español en Telecinco.