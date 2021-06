Malestar en la Federación Española con Sergio Ramos por su comportamiento durante estos últimos días

En los despachos de la Federación Española hay un cierto malestar con el entorno de Sergio Ramos por su comportamiento durante estos últimos días , según ha informado la Cadena SER. Al margen del conocido estado físico de Sergio, entienden que Luis Enrique no le citara, ni para la Eurocopa ni para la burbuja paralela en Las Rozas.

"En la RFEF creen que el entorno de Ramos no se ha portado bien . Ha habido ruido que no ha gustado en la Federación. Había gente de la Federación que pensaba que Luis Enrique se equivocaba y ahora, piensan que tenía razón. Que fuera Ramos hubiera cambiado el ambiente del equipo ", aseguró.

Portazo de Luis Enrique

Sergio Ramos, capitán de la selección española, no ha tenido ninguna opción de disputar la Eurocopa 2020 ni con la situación de positivos que sufre España en la concentración, como aseguró el seleccionador Luis Enrique Martínez que no contempla la opción.

"Sergio Ramos sigue en las mismas circunstancias de cuando di la lista , no han cambiado para nada", aseguró Luis Enrique al ser preguntado si tras el positivo de Diego Llorente hubo opciones de llamar al capitán antes que a otro central como Raúl Albiol.

Kroos da la cara por el capitán madridista

"Creo que no tenemos que hablar de la importancia que tiene Sergio para el Real Madrid. No sé cómo van las cosas con el club. Creo que le quedan 20 días más de contrato. Solo puedo decir que he disfrutado mucho con él en estos ocho años y espero tener muchos años más con él", dijo Kroos en la conferencia de prensa de la selección alemana.